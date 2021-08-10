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  4. GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

10.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR VE DETAY EKLENDİ

UŞAK - Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

K.G. yönetimindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Uşak kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Melikşah Akşit, gazetecilere, "Kaza aniden oldu. Kamyon kornayı çalınca otobüs iki dakika içinde devrildi." dedi.

İsmail Dursun ise kaza sırasında gözlerinin kapalı olduğunu ve otobüsün nasıl devrildiğini anlayamadığını söyledi.

GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR VE DETAY EKLENDİ

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak

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