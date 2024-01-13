MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gündemden düşmeyen "Seçil Erzan Fonu" Kızılcık Şerbeti'ne konu oldu! O sahne çok konuşuldu...

Gündemden düşmeyen "Seçil Erzan Fonu" Kızılcık Şerbeti'ne konu oldu! O sahne çok konuşuldu...

13.01.2024 12:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümünde gizli fon göndermesiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizideki o sahne gündem oldu.

'Yüksek kar getirili fon' vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava dün görülmüştü.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sabah saat 11.30 sıralarında başlamış öğlen saat 13.30 da ara verilmişti. 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada yaklaşık 13 saat sürdü.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma 13. saatinde tanık dinlenmesi için Pazartesi gününe ertelendi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE 'SEÇİL ERZAN FONU' GÖNDERMESİ!

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir gönderme sahnesi yer aldı. Gündemde yer alan konulara dikkat çekmesiyle de bilinen dizide bu defa 'Seçil Erzan Fonu' ele alındı.

Fatih ve Doğa'nın yeniden evlenmelerini kutlamak için yenen yemekte kendisine bir bankadan gizli fon teklifi geldiğini anlatan Ertuğrul burada Seçil Erzan'a gönderme yaptığı iddia edildi.

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan gizli bir fonla Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerden yüklü miktarda para alıp bu fona yatırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Seçil Erzan ele
En Çok Okunan Haberler
'Askerlerimizi doğru kullanıyor muyuz?' dedi, haritada parmağıyla gösterdi: Orayı alırsanız kalpleri gider

'Askerlerimizi doğru kullanıyor muyuz?' dedi, haritada parmağıyla gösterdi: Orayı alırsanız kalpleri gider

Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Sakaryaspor Göztepe maçında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı!

Sakaryaspor Göztepe maçında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TFF'den yeni karar!

TFF'den yeni karar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.