Gündemden düşmeyen "Seçil Erzan Fonu" Kızılcık Şerbeti'ne konu oldu! O sahne çok konuşuldu...

'Yüksek kar getirili fon' vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava dün görülmüştü.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sabah saat 11.30 sıralarında başlamış öğlen saat 13.30 da ara verilmişti. 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada yaklaşık 13 saat sürdü.
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma 13. saatinde tanık dinlenmesi için Pazartesi gününe ertelendi.
Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir gönderme sahnesi yer aldı. Gündemde yer alan konulara dikkat çekmesiyle de bilinen dizide bu defa 'Seçil Erzan Fonu' ele alındı.
Fatih ve Doğa'nın yeniden evlenmelerini kutlamak için yenen yemekte kendisine bir bankadan gizli fon teklifi geldiğini anlatan Ertuğrul burada Seçil Erzan'a gönderme yaptığı iddia edildi.
Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan gizli bir fonla Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerden yüklü miktarda para alıp bu fona yatırmıştı.