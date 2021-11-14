YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

14.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve yabancı turistler, balık tutarak, tekne turu ve sahilde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle dikkati çeken Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, turistler hafta sonu sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Sapanca'da hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Sapanca Gölü kıyısındaki alanlara yöneldi.

Turistler, göl kenarında balık tutarak, tekne turu ve yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar gölde deniz bisikletiyle tur attı, bazıları da göl kenarındaki çay bahçelerinde manzarayı izledi.

Sahil boyunca yürüyüşe çıkanlar, göl manzarası karşısında bol fotoğraf çektirdi.

Sahildeki martılar da vatandaşların attığı ekmek parçalarını kapmak için birbiriyle yarıştı.

Öte yandan, Arifiye ilçesindeki Gölbaşı Park'a aileleriyle gelen vatandaşlar, buradaki yeşil alanlarda yürüyüş ve piknik yaptı.

Parka ailesiyle gelen çocuklar, güzel havanın tadını doyasıya yaşadı.

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

- Yerli ve yabancı turistler, balık tutarak, tekne turu ve sahilde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:48
İkindi
15:24
Akşam
17:49
Yatsı
19:11

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Beyza Eczanesi
Adapazari
Fakülte Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Şentürk Eczanesi
Adapazari
Turhan Eczanesi
Adapazari
Yeni Eczane
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.