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Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

25.08.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

TEKİRDAĞ (AA) - Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçe başlayan leylekler, Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturuyor.

Avrupa ve Balkanlarda yazı geçiren leylekler, kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı.

Tekirdağ semalarından geçen leylekleri gören bazı sürücüler de yol kenarında durup leylekleri izledi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine, leyleklerin sonbaharın yaklaşmasıyla Avrupa'dan Afrika'ya tersine göçe başladığını söyledi.

Leyleklerin toplu uçuşlarını izlemenin ve fotoğraflarını çekmenin keyif verici olduğunu ifade eden Çelik, "Yolda giderken birden leylekleri gördük. Her zaman denk gelmiyor. Fotoğraf makinemiz de yanımızdaydı. Hem bu görsel güzelliği izledik hem de güzel fotoğraflar yakalamaya çalıştık. Birkaç gün daha bu şekilde leyleklerin geçişini görebiliriz diye düşünüyorum. Bunları görenler bence çok şanslı, gerçekten izlemesi çok keyifli." dedi.

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

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Tekirdağ leylek göç

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