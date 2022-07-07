Güngören'de "O An" Ezilen Araç ve Fotoğraf Sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan "O An" Ezilen Araç ve Fotoğraf Sergisi açıldı.

15 Temmuz Derneği ve Güngören Belediyesince Haznedar 15 Temmuz Parkı'nda kurulan alanda yer alan serginin açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılışta konuşan Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, kendisinin de 15 Temmuz gecesi görevinin başında olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz'da her şeyin insanların gözü önünde yaşandığını belirten Şener, "Türk milleti, milli ruhunu ortaya koyarak vatanını, milletini, devletini, iradesini, namusunu, iffetini korudu o gece. Bu milletin bu milli ruhu oldukça, bu milli beraberliğimiz, bütünlüğümüz, dirliğimiz devam ettikçe inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalacak, ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek." dedi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla havalimanına gittiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının inmesiyle çok ayrı bir duygu yaşadıklarını kaydeden Demir, "Tarihte çok lider var ülkesi için fedakarlık yapmış, gece-gündüz çalışmış ama tarihte çok az lider var kendisi ve ailesinin canını millet için ortaya koymuş. Böyle bir cumhurbaşkanımız olduğu için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Demir, 15 Temmuz'un, bundan sonra da bu milletin iradesine uzanacak ellere verilecek cevabın işareti olduğunu vurgulayarak, "Hem içimizdeki hem de dışımızdaki düşmanlara o gece hep beraber bir ders verilmiş oldu." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise bugün, darbe girişiminde ezilen araçlardan birini göreceklerini belirterek, "O araçların içerisinde canlı vardı. Araçların çoğunu acımadan ezip geçtiler. Aslında kendi kalpleri, gönülleri, ruhları, değerleri ezildi. O anda hayatını kaybetmiş bile olsa o şehitler kazanarak gittiler. Onlar ölümsüz bizim inancımıza ve değerlerimize göre." ifadelerini kullandı.

- "O gece FETÖ mensupları ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı"

Darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk de bundan 6 yıl önce 251 vatan sevdalısı kahramanı, uğruna canlarını tereddüt etmeden verdikleri aziz vatanın bağrına emanet ettiklerini söyledi.

15 Temmuz gecesi milletçe bir kahramanlık destanı yazıldığını anlatan Arslantürk, "Biz tarih boyunca vatanı, uğruna şehit olunacak bir yuva olarak gördük. Aziz vatanımızı canımız pahasına koruduk, savunduk." dedi.

Arslantürk, 15 Temmuz'un, yabancı istihbarat örgütlerinin beslemesi olan FETÖ'nün bir darbe girişimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da akıllarını ve iradelerini bir şarlatana satan vatan hainleri, münafıklar, iki yüzlü teröristler, yüce Meclis'imize, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Özel Harekat Başkanlığımıza, Ankara Emniyet Müdürlüğümüze bombalar yağdırdılar. Ankara'da, İstanbul'da sokağa çıkan milletimizi tanklarla, zırhlı araçlarla ezmekten çekinmediler. Milletin onlara emanet olarak verdiği silahları yine milletimize çevirerek 251 vatan sevdalısını şehit ettiler, 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu. O gece FETÖ mensupları ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. Eğer güçleri yetseydi daha fazlasını yapmaktan bir an bile geri durmayacaklardı."

FETÖ'nün plan yaparken feraset sahibi aziz milleti hesaba katmadığını vurgulayan Arslantürk, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam iradesi ve milletin destansı direnişiyle darbe girişiminin akamete uğratıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde, vatandaşlardan Mustafa Yücel'in, tank tarafından ezilen aracının da sergilendiği alanda, o geceye ait fotoğraflar yer alıyor.

Programa AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.