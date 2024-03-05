Gurbetçi Şaban filminin Bahar'ı Müge Akyamaç yıllara meydan okuyor! Son hali görenleri şaşırttı

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol oynadığı kahkahaya boğan filmler çok izlenirken oyuncuların son halleri de merak konusu oluyor.
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor.
Gurbetçi Şaban'ın büyük ilgi görmesinin ardından oyuncuların son halleri merak konusu oldu.
Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı.
Oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Akyamaç'ın son hali dikkatleri üzerine çekti.
1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 60 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.