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  4. Hadise bayramda üç yerde sahne alacak! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Hadise bayramda üç yerde sahne alacak! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.02.2024 09:13 | Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmışken ünlü isimlerin sahneden alacağı ücretler belli olmaya başladı. İddiaya göre bayramda üç yerde sahneye çıkacak olan Hadise bu sahnelerden 15 milyon TL kazanacak.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı.

Youtube

15 MİLYON TL ALACAK

Şarkıcı Hadise yaptığı iddialı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcının neredeyse tüm sahne tarzları çok beğeniliyor.

Şarkıcı son olarak Ramazan Bayramı'nda sahneden alacağı ücretle gündeme geldi. Şarkıcı bayramda Kıbrıs, Antalya ve Bodrum'da sahneye çıkacak.

Posta'nın haberine göre, Hadise Ramazan Bayramı'nda çıkacağı sahneden 15 milyon TL kazanacak.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı sahne ücretinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok dikkat çekiyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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