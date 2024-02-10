Hadise dekolteli elbisesiyle ayna karşısında poz verdi! 'Fazla kilolusun'

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Ünlü şarkıcı bu defa siyah dekolteli elbisesiyle ayna karşısına geçti.
Hadise'nin kalp emojisi ile paylaştığı gönderisine; 'O kadar güzelsin ki', 'Çok güzelsin' gibi olumlu yorumlar yapılırken bazı kullancıılar da 'Fazla kilolusun', 'Kilo mu aldın?' gibi yorumlar yaptılar.
Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin son olarak adı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı.
Kerem Bürsin'in ardından Hadise'nin ünlü şef Gürkan Topçu ile birlikte olduğu iddia edildi.