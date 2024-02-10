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  4. Hadise dekolteli elbisesiyle ayna karşısında poz verdi! 'Fazla kilolusun'

Hadise dekolteli elbisesiyle ayna karşısında poz verdi! 'Fazla kilolusun'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Hadise bu defa siyah dekolteli elbisesiyle ayna karşısına geçti.

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. 

Ünlü şarkıcı bu defa siyah dekolteli elbisesiyle ayna karşısına geçti.

Hadise'nin kalp emojisi ile paylaştığı gönderisine; 'O kadar güzelsin ki', 'Çok güzelsin' gibi olumlu yorumlar yapılırken bazı kullancıılar da 'Fazla kilolusun', 'Kilo mu aldın?' gibi yorumlar yaptılar.

Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin son olarak adı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı.

Kerem Bürsin'in ardından Hadise'nin ünlü şef Gürkan Topçu ile birlikte olduğu iddia edildi.

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Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı
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