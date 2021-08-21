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  4. Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

21.08.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile ayrılan Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kaan Yıldırım üstsüz pozlarından sonra yeni bir poz daha paylaştı ve adeta düşman çatlattı.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı son dönemin en çok konuşulan aşklarından biriydi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak ilişkilerini herkese ilan eden çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmışt.

KAAN YILDIRIM SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sonrasında önce Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le anıldı. Sonrasında Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler'le sevgili olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım şimdiler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde.
Ayrılık sonrası tatile giden Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla yüzünün güldüğünü cümle aleme duyuruyor. Kaan Yıldırım tatilden pozlarını peş peşe paylaştı.
Sosyal medyayı sallayan bu karelere en eğlenceli yorumlar ise Yıldırım yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'ndan geliyor.
Kaan Yıldırım'ın fotoğraflarına eğlenceli yorumlar yapan Uraz Kaygılaroğlu, Yıldırım'ın denizde çekilde bu fotoğrafına "Erkekte kalite" yorumunda bulundu..
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu
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