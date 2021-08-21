Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı son dönemin en çok konuşulan aşklarından biriydi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak ilişkilerini herkese ilan eden çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmışt.
KAAN YILDIRIM SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Sonrasında önce Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le anıldı. Sonrasında Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler'le sevgili olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım şimdiler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde.
Ayrılık sonrası tatile giden Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla yüzünün güldüğünü cümle aleme duyuruyor. Kaan Yıldırım tatilden pozlarını peş peşe paylaştı.
Sosyal medyayı sallayan bu karelere en eğlenceli yorumlar ise Yıldırım yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'ndan geliyor.
Kaan Yıldırım'ın fotoğraflarına eğlenceli yorumlar yapan Uraz Kaygılaroğlu, Yıldırım'ın denizde çekilde bu fotoğrafına "Erkekte kalite" yorumunda bulundu..
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