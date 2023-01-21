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Hadise’nin derin göğüs dekolteli ayna pozları sosyal medyayı salladı! “Ayna ayna söyle bana...”

21.01.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile evliliğini bitirdikten sonra ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlara geri döndü. Konserinden önce kulisinde çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı iddialı göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdikçe verdi. O anları takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı hayranlarından tam not aldı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı birlikteliği nikah masasına taşıyan Hadise’nin evliliği uzun süreli olmamıştı. İkilinin evlilikleri boyunca Mehmet Dinçerler’in Hadise’nin sahne kıyafetlerin karıştığı ve güzel ismin daha az dekolteli kıyafetler tercih ettiği iddia edilmişti. Boşanmanın ardından Hadise sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vererek başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından sık sık söz ettirmeye devam etti. Son dönemde dans videoları ve iddialı paylaşımlarıyla olan yaratan isim bu kez de ayna selfiesiyle adından söz ettirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Antalya’daki konserinden önce kulisinde çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim gönderisinin altına ise iddialı bir açıklama yazmayı tercih etti. Derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıkan Hadise gönderisine, “Ayna ayna söyle bana... Tamam tamam biliyorum” notunu ekledi.

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Binlerce beğeni ve yorum toplayan gönderisinde Hadise’ye Sedan Bakan kalp ve alev emosijiyle destek verirken Seda Sayan ise, “Çok güzel” yorumunu ekledi.

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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı sahne kıyafetleri

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