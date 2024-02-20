Hafsanur Sancaktutan saten elbisesiyle sergiye damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.



SERGİ TARZI OLAY OLDU

İddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim son olarak iş birliği yaptığı bir markanın sergi açılışına katıldı.

Abu Dhabi'ye giden Hafsanur Sancaktutan saten elbisesiyle adeta göz doldurdu. Ünlü ismin tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Hafsanur Sancaktutan'a sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Su gibi', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.