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Hafsanur Sancaktutan saten elbisesiyle sergiye damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Ya Çok Seversen gibi birçok iddialı yapımda rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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SERGİ TARZI OLAY OLDU

İddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim son olarak iş birliği yaptığı bir markanın sergi açılışına katıldı.
Abu Dhabi'ye giden Hafsanur Sancaktutan saten elbisesiyle adeta göz doldurdu. Ünlü ismin tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Hafsanur Sancaktutan'a sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Su gibi', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.
Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.
İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle yaşadı. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazındı.
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