Hailey Bieber sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı! Yorum yağdı

Her gönderisi olay olan ünlü isim 2017 yılında erkek dergisi Maxim tarafından “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” listesinde birinci seçilmişti.
Rhode Beauty'nin kurucusu ve model Hailey Bieber bikini pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.
Mini beyaz bikinisiyle poz veren Bieber iddialı pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü modelin cesur pozlarına; "Çok güzelsin", 'Yine harikasın', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Fotoğraf çekimin komik' gibi yorumlar yapıldı.
Justin Bieber ile mutlu beraberliği devam eden Hailey Bieber, bir röportajında hamilelik iddialarına yanıt vermişti.
Bieber, "Son zamanlarda herkes 'Aman Tanrım, o hamile' diyordu ve bu daha önce de birçok kez başıma geldi" diyen ünlü model, "Cesaret kırıcı bir şey var ki... Bir kez olsun şişip hamile kalamam. 'Ah, evet, umurumda değil' deseydim bu yalan olurdu" demişti.