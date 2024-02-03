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  4. Hailey Bieber sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı! Yorum yağdı

Hailey Bieber sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı! Yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 17:27 | Son Güncelleme:
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2018 yılından bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından beyaz bikini giydiği pozlarını paylaştı.

Her gönderisi olay olan ünlü isim 2017 yılında erkek dergisi Maxim tarafından “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” listesinde birinci seçilmişti.

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POZLARI GÜNDEM OLDU

Rhode Beauty'nin kurucusu ve model Hailey Bieber bikini pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Mini beyaz bikinisiyle poz veren Bieber iddialı pozlarını Instagram hesabından paylaştı. 

Ünlü modelin cesur pozlarına; "Çok güzelsin", 'Yine harikasın', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Fotoğraf çekimin komik' gibi yorumlar yapıldı.

Justin Bieber ile mutlu beraberliği devam eden Hailey Bieber, bir röportajında hamilelik iddialarına yanıt vermişti.

Bieber, "Son zamanlarda herkes 'Aman Tanrım, o hamile' diyordu ve bu daha önce de birçok kez başıma geldi" diyen ünlü model, "Cesaret kırıcı bir şey var ki... Bir kez olsun şişip hamile kalamam. 'Ah, evet, umurumda değil' deseydim bu yalan olurdu" demişti.

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hailey bieber Justin Bieber
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