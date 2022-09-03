HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hatay'da konuştu:

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Vergilerde bir geçiş dönemi yapılmalı. Bütün sendikalı, sendikasız, kamu, özel sektör, asgari ücretli, asgari ücret dışı çalışanların ücretlerine vergi konusunda bir sınır getirelim. Kriz bitene kadar Türkiye'deki emekçilerin, memurların da dahil vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım. " dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otelde düzenlenen, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş İskenderun Şubesinin 8. Olağan Genel Kuruluna katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, İskenderun'un önemli bir işçi ve emekçi şehri olduğunu belirtti.

İskenderun'da 27 yıldır sendikal mücadele verdiklerini ifade eden Arslan, buralardaki belediye ile şirketlerde halen gerçekleştirmeleri gereken hedeflerinin olduğunu söyledi.

Hatay'da hala örgütlenecekleri belediyeler bulunduğunu belirten Arslan, "Buralarda da inşallah sendikamızı var edeceğiz. Bu şehrin HAK-İŞ'e, HAK-İŞ'in de bu şehre ihtiyacı var. Sadece kamuda değil, özel sektörde de sendikalımızı buralarda var etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Maaşlardaki vergi kesintilerinin geçim zorluğunu artırdığına değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Vergilerde bir geçiş dönemi yapılmalı. Bütün sendikalı, sendikasız, kamu, özel sektör, asgari ücretli, asgari ücret dışı çalışanların ücretlerine vergi konusunda bir sınır getirelim. Kriz bitene kadar Türkiye'deki emekçilerin, memurların da dahil vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım. Bütün vergiye tabi olan, özellikle emekçilerin ücretlerinde gelir vergisi oranına belli bir süre için sınır getirmemiz gerekiyor. Genel olarak vergileri tartışırsak burada sıkıntıyla karşılaşıyoruz çünkü burada işverenleri de kapsayan bir yönü var. Biz sadece ücretlilerin vergi konusundaki sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz."

Kongreye, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.