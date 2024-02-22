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Hakan Çalhanoğlu'ndan arka arkaya çok konuşulacak açıklamalar: Dünyanın 1 numarası benim!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 16:44 | Son Güncelleme:
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Kariyerini Inter'de sürdüren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamalarda oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. "Benim gollerimi kimse atamaz" diyen Çalhanoğlu, "Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman basınından DAZN'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Benim gollerimi kimse atamaz" diyen Çalhanoğlu, "Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim." ifadelerini kullandı.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN O SÖZLERİ


Canlı Skor

"EN İYİ 5 OYUNCUDAN BİRİYİM" 

"EN İYİ 5 OYUNCUDAN BİRİYİM" 

"Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum."

"BENİM GOLLERİMİ KİMSE ATAMAZ" 

"BENİM GOLLERİMİ KİMSE ATAMAZ" 

"Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum."

JUVE MAÇINDAKİ EFSANE PAS 

JUVE MAÇINDAKİ EFSANE PAS 

"Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler."

"İDOLÜM PIRLO" 

"İDOLÜM PIRLO" 

"Özellikle bir tanesi; Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. Bir numara!"

"DÜNYANIN 1 NUMARASI BENİM" 

"DÜNYANIN 1 NUMARASI BENİM" 

"Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim. Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor."

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transfer Hakan Çalhanoğlu son dakika inter
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