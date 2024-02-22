Hakan Çalhanoğlu'ndan arka arkaya çok konuşulacak açıklamalar: Dünyanın 1 numarası benim!

JUVE MAÇINDAKİ EFSANE PAS

"Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler."