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  4. Hakan'ın sözleri Ogeday'ı çıldırttı! Acun Ilıcalı kavganın arasına girdi... Ogeday ve Hakan diskalifiye oldu mu?

Hakan'ın sözleri Ogeday'ı çıldırttı! Acun Ilıcalı kavganın arasına girdi... Ogeday ve Hakan diskalifiye oldu mu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 07:40 | Son Güncelleme:
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Survivor son bölümde kavgalar eksik olmadı. Aynı takımda olan Hakan ve Ogeday oyun kaybedince birbirine girdi. Küfürler havada uçuşurken Ogeday adeta sinir krizi geçirdi. Acun Ilıcalı ise kavganın ortasına girdiği anlarla gündem oldu.

Survivor All Star son bölümde adeta kavgalar gecesi yaşandı. Hakan ve Ogeday oyunu kaybedince sinirlerine hakim olamadı ve birbirine girdi. Ogeday'ın benchte etrafı tekmelemesi Hakan'ı kızdırdı. Sert ifadeler küfürleşmeye döndü.


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ORTALIK FENA KARIŞTI

Survivor All Star'da sinir krizi geçiren Ogeday Girişken'in diskalifiye olup olmayacağı merak edilirken Acun Ilıcalı da kavganın ortasına girerek dikkat çekti.

Ogeday'ı on kişi yerde zor tutarken Hakan'ı ısrarla üzerine gitmesine sinirlenen Acun Ilıcalı "O laf şey lafı değil" diyerek Ogeday'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Ilıcalı Hakan'a kızarak "Abi insanların üzerine gitme aynı şeyi yapıyorsun devamlı susacaksın. Ayrıl abi ayrıl... Kızgın adamın üzerine gidiyorsun devamlı" dedi.

Hakan'ın ısrarlı tavırları diğer takım arkadaşlarından da tepki görmesine sebep oldu.

Acun Ilıcalı konseyde ise yaşanan kavgalara değinerek "Yine normalin dışına çıkmış bir gerilim. Oyundan direkt geldik görüntüleri seyredemedik bugün yaşananları görmemiz gerekiyor öyle konuşmamız gerekiyor" dedi.

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Acun Ilıcalı Ogeday ele gecesi
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