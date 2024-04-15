Hakan Ural eleştirilerden sonra çıldırdı! Özgür Demirtaş'a hakaret etti! Bahçeli detayı dikkat çekti

Hakan Ural günlerdir sosyal medyanın gündeminde. İran-İsrail gerilimi yaşandığı sırada ekranda olan Ural analiz yapınca dalga konusu oldu.
Ural kendisine gelen eleştiriler sonrası çıldırdı. Kanal D'de açıklama yapan Ural önce Özgür Demirtaş'a hakaret etti.
Hakan Ural, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere ve ekonomist Özgür Demirtaş’a yanıt vererek "Cumhurbaşkanı manşet olmuyor, ben oluyorum. Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın..." dedi.
Ural devamında ise "Sayın Devlet Bahçeli bana 'Sana saldıranlar senin nişanendir' der" diyerek dikkat çekti.
Ural konuşmasında iddialı bir ifadede bulunarak "Siyasi beklentim varmış da olmamış. Oğlum benim yediğim önümde yemediğim arkamda. Benim vekillik beklentim yok. Hayatımdan memnunum" dedi.
Hakan Ural ayrıca "Siyasete MHP’den girerim…" diyerek de dikkat çekti.