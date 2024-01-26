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  4. Hakan Ural 'Gözaltına alındı' iddiasının ardından açıklama yaptı! 'Aslanlar gibi...'

Hakan Ural 'Gözaltına alındı' iddiasının ardından açıklama yaptı! 'Aslanlar gibi...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.01.2024 17:23 | Son Güncelleme:
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Sık sık açıklamalarıyla gündem olan Hakan Ural ile ilgili son olarak 'Gözaltına alındı' iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından Hakan Ural'dan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar gözaltında filan değilim. Aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum" dedi.

Magazin sunucusu ve oyuncu Hakan Ural hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Hakan Ural'ın daha önce bir programda yaptığı yorum nedeniyle gözaltına alındığı da iddialar arasındaydı. Ve merakla beklenen açıklama geldi.

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İDDİALAR SONRASI HAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA

Odatv'de yer alan 'gözaltı kararı' iddiasında sabah 5.00'te Hakan Ural'ın Beykoz'daki evine giden emniyet güçlerinin ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ ettiği belirtilmişti. Hakan Ural'ın 2022 yılında bir televizyon programında gösterilen röportaja yaptığı yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiğinin öğrenildiği de aktarılmıştı.

Haberdeki iddialara göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakan Ural'ın adliyeye getirilmesi istenildiği de kaydedilmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA GELDİ

Bir anda gündem yaratan bu iddialar sonrası Hakan Ural'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklamalarda bulunan Ural, iddiaları yalanladı.

Ural "Arkadaşlar gözaltında filan değilim. Aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum. Alnımız ak, başımız dik. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

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Gözaltı Hakan Ural sosyal medya magazin turu
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