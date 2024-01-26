Hakan Ural 'Gözaltına alındı' iddiasının ardından açıklama yaptı! 'Aslanlar gibi...'

Magazin sunucusu ve oyuncu Hakan Ural hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Hakan Ural'ın daha önce bir programda yaptığı yorum nedeniyle gözaltına alındığı da iddialar arasındaydı. Ve merakla beklenen açıklama geldi.



