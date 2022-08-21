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Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

21.08.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde, 35 kilo 780 gram eroin ve 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan A.T'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri, çöp kutusu içinde 3 poşete saklanmış 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Jandarma ekipleri , ayrıca Derecik ilçesi kırsalında dün yaptıkları aramada 4 kilogram eroin ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde iki gün önce tespit edilen araçta 31 kilo 780 gram eroin ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 38 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Derecik Yüksekova uyuşturucu eroin

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