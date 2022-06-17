YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

17.06.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Hakkari-Van kara yolundaki Geçimli köyü yakınında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 BT 764 plakalı otomobil ile 34 U 6503 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
02:49
Sabah
04:36
Öğle
12:11
İkindi
16:03
Akşam
19:35
Yatsı
21:15
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.