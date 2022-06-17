HAKKARİ (AA) - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.
Hakkari-Van kara yolundaki Geçimli köyü yakınında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 BT 764 plakalı otomobil ile 34 U 6503 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Hakkari'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı
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