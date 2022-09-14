YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

14.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

HAKKARİ (AA)- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak için mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

İlçedeki evinde 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Budak'ın ailesi, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve partililer Budak'ın kabrini ziyaret etti.

Beşevler Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'na gelen aile üyeleri ve partililer, Budak için dua etti, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Ağabey Mehmet Budak, 6 yıl önce kardeşinin PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirterek, "Kardeşimin hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde kabrini ziyaret ettik. Acımız ilk günkü tazeliğini koruyor. Terör örgütü PKK'yı lanetliyorum." dedi.

Şakar ise dava arkadaşlarının teröristlerce katledilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "İnsan olan kimse bunu kabul etmez. Evinin önünde, çocuklarının gözü önünde vahşice katledilmesi kabul edilir bir durum değil. Allah ailesine sabır versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı güvenlik güçlerimize, yaptıkları başarılı operasyonlardan dolayı teşekkür ederiz. Bu başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzur ortamı var. Rabbim bir daha o karanlık yılları bu halka yaşatmasın." diye konuştu.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli ahmet budak

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:39
Öğle
12:06
İkindi
15:37
Akşam
18:23
Yatsı
19:39
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.