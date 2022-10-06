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Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

06.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'ye bağlı Taşbaşı köyünde hayvanlarını sağmak için Zap Suyu'nu zor şartlarda geçmeye çalışan köylüler için yapılan asma köprü tamamlandı.

Hakkari Valiliği, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında, köylülerin hayvanlarını sağdığı Taşbaşı ve Doğanlı köyleri arasındaki bölgede asma köprü yapılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçen hafta iş makinesi desteğiyle suyun iki tarafında çelik halatlar çeken yüklenici firma ekipleri, kısa sürede köprünün zeminine de tahta döşedi.

Kısa sürede tamamlanan asma köprü, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Daha önce tahtalardan yaptıkları sal üzerinde ip yardımıyla suyu geçen köylüler de köprünün tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Köy sakinlerinden İbrahim Çiftçi, sal üzerinde Zap Suyu'nu geçerken zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Köprünün tamamlanmasıyla büyük bir sorundan kurtulduklarını anlatan Çiftçi, "Allah devletimizden razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Köylülerden Cariye Çiftçi ise suyun diğer tarafında hayvanlarının olduğunu ve onları sağmak için tehlikeyi göze alarak karşıya geçtiğini anlattı.

Köprünün yapılmasıyla kadınların çok mutlu olduğunu aktaran Çiftçi, yetkililere teşekkür etti.

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapıldı

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