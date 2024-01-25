Hakkında soruşturma açılan Selin Ciğerci ağlayarak yaşadığı zor günleri anlattı! "Kimseye ödeme yapamıyorum"

Gazeteci Murat Ağırel, Gökhan Çıra ve fenomen Selin Ciğerci'nin kazancını araştırarak "Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı? Ben ikna olmadım" demişti. Selin Ciğerci ve eski kocası hakkında da soruşturma açılmıştı.
O dönem de kazancının vergisini ödediğini dile getiren ve zaman zaman da lüks yaşantısıyla dikkat çeken Selin Ciğerci ağlayarak sosyal medyada içini döktü.
"Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" diyen Ciğerci "Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı. Şubat geldi maaşlar geldi, çalıştığım üreticilere mahcup oldum. Ben 40 yaşında bir kadınım benim ve ailemin bir itibarı var" dedi.
"Çalışıyorum vergimi de ödüyorum" diyerek yaşadıklarını anlatan Selin Ciğerci 60 milyon vergi ödediğini söyleyerek soruşturmanın hızlıca sonuçlanmasını istedi.
Ciğerci konuşmasında "Annemin emekli maaşına kadar kapalı" dedi.
Selin Ciğerci faturalarını ve ihtiyaçlarını arkadaşlarının ödediğini söylerken eski kocası Gökhan Çıra'nın da aynı durumda olduğunu ama kendisi için çabaladığını ifade ederek ona da teşekkür etti.