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  4. Hakkında soruşturma açılan Selin Ciğerci ağlayarak yaşadığı zor günleri anlattı! "Kimseye ödeme yapamıyorum"

Hakkında soruşturma açılan Selin Ciğerci ağlayarak yaşadığı zor günleri anlattı! "Kimseye ödeme yapamıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.01.2024 07:12 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci hakkında da soruşturma başlatılmıştı. "Ben 60 milyona yakın vergi ödemişim zaten, kazanmışım, o zaman da diyordum" açıklamasında bulunan Ciğerci ağlayarak paylaşım yaptı. Ciğerci "Annemin emekli aylığına kadar donduruldu" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, Gökhan Çıra ve fenomen Selin Ciğerci'nin kazancını araştırarak "Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı? Ben ikna olmadım" demişti. Selin Ciğerci ve eski kocası hakkında da soruşturma açılmıştı.

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ÖDEDİĞİ VERGİYİ DE AÇIKLADI

O dönem de kazancının vergisini ödediğini dile getiren ve zaman zaman da lüks yaşantısıyla dikkat çeken Selin Ciğerci ağlayarak sosyal medyada içini döktü.

"Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" diyen Ciğerci "Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı. Şubat geldi maaşlar geldi, çalıştığım üreticilere mahcup oldum. Ben 40 yaşında bir kadınım benim ve ailemin bir itibarı var" dedi.

"Çalışıyorum vergimi de ödüyorum" diyerek yaşadıklarını anlatan Selin Ciğerci 60 milyon vergi ödediğini söyleyerek soruşturmanın hızlıca sonuçlanmasını istedi.

GÖKHAN ÇIRA DETAYI

GÖKHAN ÇIRA DETAYI

Ciğerci konuşmasında "Annemin emekli maaşına kadar kapalı" dedi.

Selin Ciğerci faturalarını ve ihtiyaçlarını arkadaşlarının ödediğini söylerken eski kocası Gökhan Çıra'nın da aynı durumda olduğunu ama kendisi için çabaladığını ifade ederek ona da teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci sosyal medya
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