"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 49'uncu yılında mezarı başında anıldı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 49'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anıldı.

Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrumla özdeşleştiğini söyledi.

Herkesi bir araya getirecek çok önemli işler yaptığına işaret eden Bayar, Kabağaçlı'nın Bodrum'un tanıtılmasında çok büyük emeğinin olduğunu ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Kabaağaçlı'yı ölümünün 49'uncu yılında rahmet ve özlemle andıklarını belirterek, herkese Kabaağaçlı'nın kitaplarını okuması tavsiyesinde bulundu.

Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı ise dedesini her yıl anma etkinlikleriyle unutturmadıkları için etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çelenk bırakıldı, dualar edildi.

İlçedeki özel bir okuldan bir öğrenci ve öğretmenin Kabaağaçlı'nın Bodrum'a sürgün edilmesini ve hayatını anlattığı sunumda torunu ve Bodrum Belediye Başkanı başta olmak üzere katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" kitabı hediye edildi, aşure ikramı yapıldı.

Kabaağaçlı'yı anma etkinlikleri ilçede gün boyu devam edecek.