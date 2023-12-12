SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Halil Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? "Bu iş benim için bitti"

Halil Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? "Bu iş benim için bitti"

12.12.2023 11:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunda karanlık gece! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca maçın son düdüğü çalar çalmaz sahaya girip hakem Umut Meler'e saldırdı. Çirkin saldırıya tüm Türkiye'den tepkiler çığ gibi yağdı. 'Umut Meler hakemliği bıraktı mı?' tartışması gündem olurken Meler'in ilk açıklaması ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısı futbol camiasını ayağa kaldırdı. Koca hakkında gözaltı kararı verilirken tüm ligler süresiz olarak ertelendi. Hakem Umut Meler ise hastaneye kaldırıldı.

UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK İDDİASI GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin gündeminde bir numaraya yerleşen skandal sonrası Umut Meler'in hakemliği bırakacağı iddiaları ortaya atıldı. Meler saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Bu sırada Meler'in yerde defalarca tekmelendiği anlar sosyal medyada infial yarattı.


Canlı Skor

Hakemliği bırakacak mı? "Bu iş benim için bitti"

Türk futbolunda karanlık gece! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca maçın son düdüğü çalar çalmaz sahaya girip hakem Umut Meler'e saldırdı. 'Umut Meler hakemliği bıraktı mı?' tartışması gündem olurken Meler'in ilk açıklaması ortaya çıktı.

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

YUMRUKLU SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Umut Meler ise iddiaya göre hastanedeki ilk açıklamasında hakemliği bırakacağının sinyalini verdi. Moralinin son derece bozuk olduğu öne sürülen Meler iddiaya göre ziyarete gelen hakem arkadaşlarına "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem, benden bu kadar” dedi.

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler Faruk Koca ankaragücü Süper Lig maçı bıraktı süper li maçın son dü
En Çok Okunan Haberler
Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

Meğer skandal göz göre göre gelmiş! "Farklı yöntemlere başvuracağım"

Sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraf paylaşıyorlardı: Böyle yakalandılar

Sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraf paylaşıyorlardı: Böyle yakalandılar

ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu ilk sırada onlar var

ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu ilk sırada onlar var

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

İlk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı?

Yeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktı

Yeşil sahadaki çirkin saldırıda VIP skandalı! Kimlikleri ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.