Halil Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? "Bu iş benim için bitti"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısı futbol camiasını ayağa kaldırdı. Koca hakkında gözaltı kararı verilirken tüm ligler süresiz olarak ertelendi. Hakem Umut Meler ise hastaneye kaldırıldı. UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK İDDİASI GÜNDEM OLDU Türkiye'nin gündeminde bir numaraya yerleşen skandal sonrası Umut Meler'in hakemliği bırakacağı iddiaları ortaya atıldı. Meler saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Bu sırada Meler'in yerde defalarca tekmelendiği anlar sosyal medyada infial yarattı.



Hakemliği bırakacak mı? "Bu iş benim için bitti"

Türk futbolunda karanlık gece! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca maçın son düdüğü çalar çalmaz sahaya girip hakem Umut Meler'e saldırdı. 'Umut Meler hakemliği bıraktı mı?' tartışması gündem olurken Meler'in ilk açıklaması ortaya çıktı.

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti" YUMRUKLU SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA! Umut Meler ise iddiaya göre hastanedeki ilk açıklamasında hakemliği bırakacağının sinyalini verdi. Moralinin son derece bozuk olduğu öne sürülen Meler iddiaya göre ziyarete gelen hakem arkadaşlarına "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem, benden bu kadar” dedi.

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"