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Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

27.11.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile nikah masasına oturan Halit Ergenç, geçen günlerde kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hayatı merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Ergenç'in 2007 yılında Arka Sokaklar ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gizem Soysaldı ile dünya evine girdiğini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile nikah masasına oturan Halit Ergenç, geçen günlerde kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Konuyla ilgili konuşan Ergenç, yaşadığı mutluluğu "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" sözleriyle dile getirdi.

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Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuk babası olan ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi.

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Ergenç'in 2007 yılında Arka Sokaklar ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gizem Soysaldı ile dünya evine girdiğini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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TANIŞMA HİKAYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun eski eşi, yıllar önce Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda "Halit Ergenç'le nasıl tanıştınız?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Foça'da sahilde balık yiyoruz, bir kız arkadaşımla. Halit de film çekiyormuş, "İlk Aşk", ekiple birlikte onlar da oradalar. Foça'nın meşhur bir Garson Mehmet'i vardır. Fırlamanın teki. Masaya geldi, 'Kızlar, Halit Abi, Halit Ergenç burada, sizinle tanışmak istiyor, çok ısrar etti, hayır diyemedim' dedi.

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Meğer Halit'e de gitmiş, 'Dünyanın en hanımefendi kızları seninle tanışmak istiyor, kavununu masaya koydum abi'. Biraz sinir oldum tabii, içimden 'Bu ne cüret!' filan dedim. Ama aynı zamanda çok etkileyici ve kibardı. 10 dakika oturacaktı, 3 saat sürdü Garson Mehmet'in içine doğmuş demek ki, aşka düştük, o Mehmet de sonradan nikâh şahidimiz oldu"

Ünlülerin eşleri

Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?

Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?
Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının sevdiği ve merak ettiği isimler var. İşte televizyon dünyasının 11 sevilen ismi ve evlilikleri... Çukur dizisinde hayat verdiği 'İdris Koçavalı (İdris Baba)' karakteriyle yıldızı parlayan Ercan Kesal ile 'Fazilet Hanım ve Kızları'nın başrolü Nazan Kesal'ın gerçek hayatta evli olduklarını biliyor muydunuz? İşte iki usta oyuncunun evlilikleri, hayatları ve merak edilenleri....

Birçok projede yer alan Ercan Kesal şu sıalar Çukur dizisinin 'İdris Baba'sı olarak kariyerine devam ediyor.

Birçok projede yer alan Ercan Kesal şu sıalar Çukur dizisinin 'İdris Baba'sı olarak kariyerine devam ediyor.
59 yaşındaki usta oyuncu ile 2005 yılında dünyaevine girdiği ve şu sıralar 'Fazilet Hanım ve Kızları'ndan başrol oynayan Nazan Kesal'ın evliliğinden Poyraz adında bir çocukları dünyaya geldi. İşte iki oyuncu hakkında diğer bilgiler...

NAZAN KESAL KİMDİR?

NAZAN KESAL KİMDİR?
Asıl adı Nazan Kırılmış olan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Salihli'de okudu. Salihli Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.
2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. 2015 yılında 'Delibal' adlı sinema filminde Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Bahtiyar Engin ile birlikte rol aldı. 2015 yılında "Analar ve Anneler" dizisinde Muazzez karakterini canlandırırken Sinem Kobal, Metin Akdüler, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Binnur Kaya, Burak Tamdoğan, Tansu Taşanlar, Ulaş Tuna Astepe ile birlikte rol aldı.

ÖDÜLLERİ

ÖDÜLLERİ
2006 - 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler) 2011 - 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç) 2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2012 - 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2014 - 25. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)
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Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç
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