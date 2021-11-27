Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile nikah masasına oturan Halit Ergenç, geçen günlerde kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Konuyla ilgili konuşan Ergenç, yaşadığı mutluluğu "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" sözleriyle dile getirdi.

Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuk babası olan ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi.

Ergenç'in 2007 yılında Arka Sokaklar ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gizem Soysaldı ile dünya evine girdiğini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

TANIŞMA HİKAYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun eski eşi, yıllar önce Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda "Halit Ergenç'le nasıl tanıştınız?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Foça'da sahilde balık yiyoruz, bir kız arkadaşımla. Halit de film çekiyormuş, "İlk Aşk", ekiple birlikte onlar da oradalar. Foça'nın meşhur bir Garson Mehmet'i vardır. Fırlamanın teki. Masaya geldi, 'Kızlar, Halit Abi, Halit Ergenç burada, sizinle tanışmak istiyor, çok ısrar etti, hayır diyemedim' dedi.

Meğer Halit'e de gitmiş, 'Dünyanın en hanımefendi kızları seninle tanışmak istiyor, kavununu masaya koydum abi'. Biraz sinir oldum tabii, içimden 'Bu ne cüret!' filan dedim. Ama aynı zamanda çok etkileyici ve kibardı. 10 dakika oturacaktı, 3 saat sürdü Garson Mehmet'in içine doğmuş demek ki, aşka düştük, o Mehmet de sonradan nikâh şahidimiz oldu"