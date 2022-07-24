THOF Başkanı Suat Aksu, amaçlarının geçmişten gelen kültürü ve yaşanmışlıkları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

"Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" Gaziantep'te sürüyor

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