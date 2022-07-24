GAZİANTEP (AA) - Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) Gaziantep'te düzenlediği "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.
Şahinbey Belediyesinin destekleriyle ilçedeki Kongre ve Sanat Merkezi'nde önceki gün başlayan ve 31 ilden 35 takımın katıldığı organizasyonda, bugün "geleneksel dal" yarışması yapılıyor.
Bugünkü yarışta 14 farklı ilden kulüp mücadele edecek.
THOF Başkanı Suat Aksu, amaçlarının geçmişten gelen kültürü ve yaşanmışlıkları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.
"Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" Gaziantep'te sürüyor
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