"Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" Gaziantep'te yapılıyor

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) Gaziantep'te düzenlediği "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" açılış seremonisiyle başladı.

Şahinbey Belediyesinin destekleriyle ilçedeki Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, 31 ilden 35 takımın katıldığı organizasyonun ilk gününde takımlar, geleneksel düzenlemesiz dalda yarıştı.

THOF Başkanı Suat Aksu, programdaki konuşmasında, il ve bölge yarışmalarından derece elde eden takımların bu şampiyonaya katıldığını ve yöresine ait oyunlarını sahnelediği söyledi.

Her takımın başarılı olduğunu ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, adı yarış olan bu formatın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü mutlaka olacaktır. Buradaki amacımız derece olabilir ama asıl amacımız geçmişten gelen kültürümüzün, yaşanmışlıkların, halk oyunlarımıza yansıdığı noktaları milletimize unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Şampiyona, yarın geleneksel düzenli daldaki yarışlarla son bulacak.