YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

17.07.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kirazdan vişneye, elmadan şeftaliye çok sayıda meyve ağacının bulunduğu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne gelenler diledikleri ürünü toplayıp doğayla iç içe vakit geçiriyor - Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Evrenosoğlu: - "Kiraz ve vişneyle başlayıp elmayla hasat dönemini kapatıyoruz. Vatandaşlar buraya geliyor, hem bize yardım ediyorlar hem de biz ürünlerimizi tanıtmış oluyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ndeki ağaçlardan diledikleri kadar meyve toplayan ziyaretçiler hem doğayla iç içe olma hem de doğal ürünlerle beslenme imkanı buluyor.

Ali Numan Kıraç Yerleşkesi'nde 112 dekarda kurulan çiftliğin meyveliklerinde kiraz, elma, erik, şeftali, kayısı, nektarin, armut, vişne, dut, badem, ceviz gibi ürünler yetiştiriliyor.

Akademisyenler ve öğrencilerin araştırma, eğitim ve denemeler de yaptığı, 3 bine yakın ağacın yer aldığı arazide hasat başladı.

Doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, topladıkları meyveleri tarttırdıktan sonra ücretini ödeyip çiftlikten ayrılıyor.

Dileyen herkesin dalından meyve yemenin tadına varabildiği arazide, sonbahar mevsiminin ortalarına kadar farklı dönemlerde olgunlaşan ürünlerin hasadı devam edecek.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Evrenosoğlu, AA muhabirine, meyvelikte çeşitli araştırma ve denemeler ile farklı ürünlerin genotiplerinin izlemesini yaptıklarını söyledi.

Budamadan gübrelemeye, sulamadan çapalama ve hasada tüm eğitimleri bu alanda verdiklerini belirten Evrenosoğlu, "Hasat dönemi keyifli geçiyor. Kiraz ve vişneyle başlayıp elmayla hasat dönemini kapatıyoruz. Vatandaşlar buraya geliyor, hem bize yardım ediyorlar hem de biz ürünlerimizi tanıtmış oluyoruz." dedi.

Evrenosoğlu, alanda ılıman iklim meyve türlerinin neredeyse hepsinin mevcut olduğunu kaydetti.

Arazide en fazla sırasıyla kiraz, elma ve vişne ağaçlarının bulunduğunu dile getiren Evrenosoğlu, "Diğer meyvelerden de 100'er ağacımız bulunuyor. Hasada herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ağaçtan meyve toplamanın zevkine varıyorlar"

Çiftlik Müdürü İsmail Uysal da bahçesi olmayan, apartmanda yaşayan vatandaşların arazilerine gelerek kendi bahçesinde meyvesini toplar gibi hasat yaptığını ifade etti.

Şehir yaşamında çocukların meyveyi dalında görme imkanını pek bulamadığına dikkati çeken Uysal, "Eskişehir'in merkezinde güzel meyve ağaçlarıyla kaplı alanın bulunması bir fırsat. Buraya aileler çocuklarıyla geliyor, hoşça vakit geçiriyor, ağaçtan meyve toplamanın zevkine varıyorlar. Çiftlik Müdürlüğü olarak traktörle ve diğer ekipmanlarla arazinin sürülmesi, bakımı, budanması gibi hizmetleri veriyoruz." diye konuştu.

Kiraz ve vişne toplamak için eşiyle gelen Ertan Erözkan ise yerleşkeye yakın bir bölgede oturduklarını kaydetti.

Bu arazinin nimetlerini yeni keşfetmeye başladıklarını anlatan Erözkan, "Burada doğal bir yaşam var. Üniversite tarafından yetiştirilen meyve ağaçlarının halka sunulması çok güzel. Eğitimli insanların ektiği şeyler daha güzel oluyor. Dalından yiyoruz her şeyi. Çok güzel bir düşünce ve uygulama." değerlendirmesinde bulundu.

Torunu ve kızıyla hasada katılan İlhan Çetin de ESOGÜ'de öğretim üyesi olan gelini aracılığıyla haberdar oldukları meyveliklerdeki taze ürünlerden faydalandıklarını dile getirdi.

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kirazdan vişneye, elmadan şeftaliye çok sayıda meyve ağacının bulunduğu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne gelenler diledikleri ürünü toplayıp doğayla iç içe vakit geçiriyor - Ziraat Fakültesi Bahçe Bit

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor

Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:37
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:31
Yatsı
22:12

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Doğru Eczanesi
Odunpazari
16.07.2021 18:30 / 17.07.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
160720211830170720211000nobetci
Doğru Eczanesi
Odunpazari
16.07.2021 18:30 / 17.07.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
160720211830170720211000nobetci
Doğru Eczanesi
Odunpazari
16.07.2021 18:30 / 17.07.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
160720211830170720211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.