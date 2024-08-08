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  4. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı konserde ortaya çıktı! 'Annesinin kopyası'

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı konserde ortaya çıktı! 'Annesinin kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 12:43
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Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006 yılında nikah masasına oturmuş, 2012 yılında ise boşanmıştı. Ünlü çiftin bu evlilikten Nazlı adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi. Haluk Bilginer'in kameralardan uzak büyüttüğü kızı Nazlı annesinin konserinde ortaya çıktı. Nazlı Bilginer'i gören herkes aynı yorumu yaptı.

MYNET-Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Emin Saruhanlı karakterine hayat veren usta sanatçı Haluk Bilginer rol aldığı yapımlardaki başarısı ile dikkat çekiyor.

Kendine has tavırları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa kızı Nazlı ile gündem oldu. Haluk Bilginer kızı Nazlı ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin konserine gitti.

KZILARI

GÖRENLER AYNI YORUMU YAPTI

Ünlü çiftin kızı Nazlı'yı görenler 'annesinin kopyası', 'aynı annesi', 'ne kadar güzel bir genç kız olmuş', 'annesi gibi çok tatlı ve çok zarif' gibi yorumlar yaptılar.

nazlı

Muhabirlerin sorularını "Dünyanın en büyük gururu olabilir, gözlerim doluyor hep izledikçe. Muhtemelen bugün de ağlarım " şeklinde yanıtlayan Nazlı Bilginer konserdeki o anlarıyla dikkat çekti.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Anahtar Kelimeler:
Aşkın Nur Yengi Haluk Bilginer
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