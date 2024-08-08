Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı konserde ortaya çıktı! 'Annesinin kopyası'

MYNET-Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Emin Saruhanlı karakterine hayat veren usta sanatçı Haluk Bilginer rol aldığı yapımlardaki başarısı ile dikkat çekiyor.

Kendine has tavırları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa kızı Nazlı ile gündem oldu. Haluk Bilginer kızı Nazlı ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin konserine gitti.

GÖRENLER AYNI YORUMU YAPTI

Ünlü çiftin kızı Nazlı'yı görenler 'annesinin kopyası', 'aynı annesi', 'ne kadar güzel bir genç kız olmuş', 'annesi gibi çok tatlı ve çok zarif' gibi yorumlar yaptılar.

Muhabirlerin sorularını "Dünyanın en büyük gururu olabilir, gözlerim doluyor hep izledikçe. Muhtemelen bugün de ağlarım " şeklinde yanıtlayan Nazlı Bilginer konserdeki o anlarıyla dikkat çekti.