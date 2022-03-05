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  4. Hamdi Aklan'ın küçük kızını gören şaştı kaldı! "Ne kadar büyümüş"

Hamdi Aklan'ın küçük kızını gören şaştı kaldı! "Ne kadar büyümüş"

05.03.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aziz dizisine Peder Leo karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1989-1999 ve 2006-2012 yılları arasında Canan Hoşgör ile evli kalan Hamdi Alkan'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Şimdilerde Selen Görgüzel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun küçük kızı Ayşe ise görenleri şaşkına çevirdi. Ablası Zeynep Alkan'ın aksine kamer

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aziz dizisine Peder Leo karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hamdi Alkan, 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşandı; 2006 yılında tekrar evlendi ve Mart 2012 yılında tekrar boşandı.

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2014 yılında Selen Görgüzel ile nikah masasına oturan oyuncunun küçük kızı Ayşe ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Ablası Zeynep Alkan'ın aksine kameralardan uzak bir yaşan sürdüren Ayşe Alkan için "Ne kadar büyümüş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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