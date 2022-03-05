Hamdi Aklan'ın küçük kızını gören şaştı kaldı! "Ne kadar büyümüş"

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aziz dizisine Peder Leo karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hamdi Alkan, 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşandı; 2006 yılında tekrar evlendi ve Mart 2012 yılında tekrar boşandı.

2014 yılında Selen Görgüzel ile nikah masasına oturan oyuncunun küçük kızı Ayşe ise görenleri şaşkına çevirdi.



Ablası Zeynep Alkan'ın aksine kameralardan uzak bir yaşan sürdüren Ayşe Alkan için "Ne kadar büyümüş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı.