Hande Baladın davet tarzıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncuları arasında yer alan Hande Baladın başarılı spor kariyeri ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Baladın her paylaşımıyla olay oluyor.





DAVET TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Güzel voleybolcu Baladın şimdi de davet tarzıyla adından söz ettirdi.

Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı için düzenlenen etkinliğe katılan Baladın davet tarzıyla çok beğenildi.

Saçı, makyajı ve kıyafetiyle takipçilerinden tam not alan Baladın beyaz mini elbisesiyle geceye damga vurdu.

Hande Baladın'ın tarzına sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Her halin olay', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.