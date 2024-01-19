Hande Baladın davet tarzıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden biri olan Hande Baladın başarılı spor kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü sporcu bu defa davet tarzıyla gündem oldu. Beyaz mini elbisesiyle geceye katılan Baladın'a bir bakan bir daha baktı.
Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncuları arasında yer alan Hande Baladın başarılı spor kariyeri ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Baladın her paylaşımıyla olay oluyor.
DAVET TARZI ÇOK BEĞENİLDİ
Güzel voleybolcu Baladın şimdi de davet tarzıyla adından söz ettirdi.
Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı için düzenlenen etkinliğe katılan Baladın davet tarzıyla çok beğenildi.
Saçı, makyajı ve kıyafetiyle takipçilerinden tam not alan Baladın beyaz mini elbisesiyle geceye damga vurdu.
Hande Baladın'ın tarzına sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Her halin olay', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı.
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