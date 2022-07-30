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  4. Hande Doğandemir'i gören tanıyamadı! Yüzüne ne oldu?

Hande Doğandemir'i gören tanıyamadı! Yüzüne ne oldu?

30.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı gibi pek çok dizide rol alan Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini canlandırmıştı. Oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Doğandemir, bu defa değişimiyle gündemde. Son halini Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, görenleri şaşırttı.

Son olarak Star TV'de ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine hayat veren Hande Doğandemir, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlüler arasında.

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"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her şey Aşktan" gibi birçok projede rol alan Hande Doğandemir (36), yeni fotoğraflarını paylaştı. Bir hayli zayıfladığı görülen Doğandemir'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Bazı takipçileri oyuncuya övgüler yağdırırken, bazıları ise, "Doğal halin daha güzeldi." ve, "Bu kim? Hande nerede?" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Hande Doğandemir'in kullandığı filtreler sebebiyle farklı göründüğünü savundu. Doğandemir ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.
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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Hande Doğandemir
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