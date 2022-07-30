Hande Doğandemir'i gören tanıyamadı! Yüzüne ne oldu?

Son olarak Star TV'de ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine hayat veren Hande Doğandemir, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlüler arasında.

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her şey Aşktan" gibi birçok projede rol alan Hande Doğandemir (36), yeni fotoğraflarını paylaştı. Bir hayli zayıfladığı görülen Doğandemir'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Bazı takipçileri oyuncuya övgüler yağdırırken, bazıları ise, "Doğal halin daha güzeldi." ve, "Bu kim? Hande nerede?" şeklinde yorumlarda bulundu.



Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Hande Doğandemir'in kullandığı filtreler sebebiyle farklı göründüğünü savundu. Doğandemir ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.

