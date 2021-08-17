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Hande Erçel minicik şortunun düğmelerini açtı!

17.08.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel arkadaşlarıyla çıktığı tatilde verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Erçel kırmızı mayosunu göstermek için minicik şortunun düğmelerini açıp poz verdi.

Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i tatil ayırdı. Sen Çal Kapımı dizisi final yapınca Erçel arkadaşlarıyla soluğu tatilde aldı.

Tatilde verdiği pozlarla ve bikinilerinin fiyatlarıyla gündeme gelen Erçel gecelerde de eğlencenin tadını çıkarıyor.

POZLARIYLA GÜNDEMDE

Hande Erçel son olarak kırmızı mayosu ve minicik şortuyla pozlarını paylaştı.
Bodrum’da arkadaşı Serhat Şen’in doğum günü partisine katılan Hande Erçel, tarzıyla dikkat çekerken seksi bir görüntü vermek için de minicik şortunun düğmelerini açtı.
Kırmızı mayosunu göstermek için böyle bir yola başvuran Hande Erçel'e takipçilerinin bir kısmı "Madem mayonu gösterecektin şortu giymeseydin" yorumlarında bulundu.
Güzelliğiyle partinin gözdesi olan Hande Erçel'in kırmızı mayosu ile verdiği pozlara beğeni ve yorum da yağdı.
Erçel geçtiğimiz gün bikini fiyatlarıyla da dikkat çekmişti. Erçel'in giydiği yeşil bikinin fiyatı 1807 TL iken koyu renkteki bikinisi is 1600 TL.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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