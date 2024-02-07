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  4. Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Spor spikerliği yaptığı dönemde sosyal medyada yayılan kalça dansı sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu şimdilerde açıklamaları ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa eski haliyle sosyal medyayı salladı. Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

İddialı tarzı ve cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu kalça dansı yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü spikerin eski hali sosyal medyada gündem oldu.

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ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Yaptırdığı estetikler ile kendine verdiği değeri her fırsattta dile getiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı.

ESTETİKLERİNİ SAYMIŞTI

ESTETİKLERİNİ SAYMIŞTI
Sarıoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" ifadelerini kullanmıştı.
Geçmişte oyunculuk deneyimi olduğu da bilinen Hande Sarıoğlu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı efsane dizi Aşk-ı Memnu'da rol almış.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI
Sarıoğlu'nun şöhret olmadan önceki bu halini görenler; 'Tanıyamadım', 'Bambaşka biri olmuş', 'Bu nasıl değişim' gibi yorumlar yaptılar.
Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya
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