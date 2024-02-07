Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu! Görenler tanıyamadı

İddialı tarzı ve cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu kalça dansı yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü spikerin eski hali sosyal medyada gündem oldu.



ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Yaptırdığı estetikler ile kendine verdiği değeri her fırsattta dile getiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı.

ESTETİKLERİNİ SAYMIŞTI Sarıoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" ifadelerini kullanmıştı.

Geçmişte oyunculuk deneyimi olduğu da bilinen Hande Sarıoğlu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı efsane dizi Aşk-ı Memnu'da rol almış.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI Sarıoğlu'nun şöhret olmadan önceki bu halini görenler; 'Tanıyamadım', 'Bambaşka biri olmuş', 'Bu nasıl değişim' gibi yorumlar yaptılar.