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Hande Sarıoğlu yine yürek hoplattı! Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası öyle bir video paylaştı ki...

31.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray’da futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladı. Sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı. Galatasaraylı kimliği ile bilinen güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın ardından İstanbul’da dönen sarı-kırmızılı kafile direkt Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Taraftarlar, geç saat olmasına rağmen takımı tesislerde bekledi. Futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şarkılar ve marşlarla 23. Süper Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlarla doyasıya kutladı.

ICARDI GECEYE DAMGA VURDU

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Kutlamalarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ilgi odağı oldu. Taraftara 3’lü çektiren Icardi, kendisiyle özdeşleşen ’Aşkın Olayım’ şarkısını da beraber söyledi. Yıldız futbolcu ayrıca taraftarları pazar günü Nef Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk’a da ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

HANDE SARIOĞLU YİNE YÜREK HOPLATTI...

Galatasaraylı kimliği ile tanınan güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu video kısa süre içinde her yere yayıldı. Aslan yürüyüşü yapan Hande Sarıoğlu'nun takipçi sayısı bir gecede fırladı...

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HANDE SARIOĞLU FOTOĞRAFLARI

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