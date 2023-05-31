Hande Sarıoğlu yine yürek hoplattı! Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası öyle bir video paylaştı ki...

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın ardından İstanbul’da dönen sarı-kırmızılı kafile direkt Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Taraftarlar, geç saat olmasına rağmen takımı tesislerde bekledi. Futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şarkılar ve marşlarla 23. Süper Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlarla doyasıya kutladı.

ICARDI GECEYE DAMGA VURDU

Kutlamalarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ilgi odağı oldu. Taraftara 3’lü çektiren Icardi, kendisiyle özdeşleşen ’Aşkın Olayım’ şarkısını da beraber söyledi. Yıldız futbolcu ayrıca taraftarları pazar günü Nef Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk’a da ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

HANDE SARIOĞLU YİNE YÜREK HOPLATTI...

Galatasaraylı kimliği ile tanınan güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu video kısa süre içinde her yere yayıldı. Aslan yürüyüşü yapan Hande Sarıoğlu'nun takipçi sayısı bir gecede fırladı...