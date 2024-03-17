Hande Yener'in annesi hayatını kaybetti! "Dünyamı kaybettim"

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Öte yandan; Hande Yener’in annesi 2015 yılında beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü şarkıcı o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili ‘’Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım’’ demişti.