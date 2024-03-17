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  4. Hande Yener'in annesi hayatını kaybetti! "Dünyamı kaybettim"

Hande Yener'in annesi hayatını kaybetti! "Dünyamı kaybettim"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.03.2024 21:08
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Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Hande Yener hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. 12 yıl önce babasını kaybeden Hande Yener’in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener vefat etti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yıldız Özyener bugün toprağa verildi.

İki Deli, Mor, Acı Veriyor, Yalanın Batsın, Şansın Bol Olsun gibi hit şarkılara imza atan Hande Yener aldığı acı haberle yıkıldı. 2012 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle babası Erol Özyener’i kaybeden ünlü sanatçının uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.

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Şarkıları ve sahne performanslarıyla Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Hande Yener, aldığı acı haberle yıkıldı. 

ANNESİNİ KAYBETTİ!

ANNESİNİ KAYBETTİ!

2012 yılında kalp krizi sebebiyle babasını kaybeden ünlü sanatçının annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.

"DÜNYAMI KAYBETTİM"

"DÜNYAMI KAYBETTİM"

Yener, sosyal medya hesabından "Dünyamı kaybettim’’ diyerek acı haberi paylaştı;

"Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Öte yandan; Hande Yener’in annesi 2015 yılında beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü şarkıcı o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili ‘’Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım’’ demişti.

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