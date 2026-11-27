Karadağ ile Türkiye arasında geçtiğimiz yıl yaşanan diplomatik krizin ardından Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını sona erdirmiş, vize zorunluluğu getirmişti. 1 Kasım'da yürürlüğe giren bu karardan önce Türk vatandaşları Karadağ'da 30 güne dek vizesiz konaklayabiliyordu.

Karadağ'ın kararının ardından Türkiye'den de benzer bir hamle geldi.

26 Kasım 2026 tarihli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz girişi sona erdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"18/1/2008 tarihinde imzalanan ve 3/3/2008 tarihli ve 2008/13335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" hükümlerinin Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."