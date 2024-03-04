Hande Yener'in sahne tarzı çok konuşuldu! Tarzının bedeli dudak uçuklattı

Şarkıcı Hande Yener sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Hande Yener 'İki Deli', 'Benden Bir Tane Daha Yok', 'Alt Dudak', 'Naber', 'Şansın Bol Olsun', 'Yalanın Batsın' gibi birçok şarkıyla adından söz ettirmişti.
İddialı paylaşımları ve sahne tarzlarıyla çok konuşulan Hande Yener son olarak elbisesinin fiyatıyla gündeme geldi.
Antalya'da Beyaz Show'a katılan Hande Yener havası ve tarzıyla dikkat çekti. Siyah uzun yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hande Yener'in ünlü bir markaya ait elbisesi 2 bin 200 Euro.
Şarkıcınin elbisesine sosyal medyada yorum yağdı. Yener'e "Gayet yakışmış", "Göğüs detayı biraz ilginç değil mi?", "Ayakabıları güzelmiş" gibi yorumlar yapıldı.