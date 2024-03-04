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  4. Hande Yener'in sahne tarzı çok konuşuldu! Tarzının bedeli dudak uçuklattı

Hande Yener'in sahne tarzı çok konuşuldu! Tarzının bedeli dudak uçuklattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.03.2024 10:27
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Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Yener son olarak sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Şarkıcının hem elbisesi hem de elbisesinin fiyatı dikkat çekti. Sosyal medyada şarkıcıya hayranları yorum yağdı.

Şarkıcı Hande Yener sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

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TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hande Yener 'İki Deli', 'Benden Bir Tane Daha Yok', 'Alt Dudak', 'Naber', 'Şansın Bol Olsun', 'Yalanın Batsın' gibi birçok şarkıyla adından söz ettirmişti.

İddialı paylaşımları ve sahne tarzlarıyla çok konuşulan Hande Yener son olarak elbisesinin fiyatıyla gündeme geldi.

Antalya'da Beyaz Show'a katılan Hande Yener havası ve tarzıyla dikkat çekti. Siyah uzun yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hande Yener'in ünlü bir markaya ait elbisesi 2 bin 200 Euro.

Şarkıcınin elbisesine sosyal medyada yorum yağdı. Yener'e "Gayet yakışmış", "Göğüs detayı biraz ilginç değil mi?", "Ayakabıları güzelmiş" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Yener sosyal medya
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