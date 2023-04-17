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  4. Hapisteki Dani Alves 3'üncü kez ifadesini değiştirdi! "Yalan söyledim"

Hapisteki Dani Alves 3'üncü kez ifadesini değiştirdi! "Yalan söyledim"

17.04.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Barselona kentinde diskoda bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçuyla tutuklanan Dani Alves, ilk verdiği ifadelerde yalan söylediğini açıkladı. İşte detaylar...

İspanya'nın Barselona kentinde diskoda bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, ilk verdiği ifadelerde yalan söylediğini açıkladı.

ALVES, 2. KEZ HAKİM KARŞISINDA 

ALVES, 2. KEZ HAKİM KARŞISINDA 

Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanma talebi bir kez reddedilen Alves, kendi talebiyle ikinci kez mahkemede hakim karşısına çıktı.

"YALAN SÖYLEDİM" 

"YALAN SÖYLEDİM" 

İspanyol haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde Alves, "eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk verdiği ifadede yalan söylediğini" belirtti.

KARŞI TARAFIN RIZASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ 

KARŞI TARAFIN RIZASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ 

Alves, mart ayı ortasında evliliğini sonlandıracağını açıklayan eşi Joana Sanz'ı halen sevdiğini dile getirdi. Brezilyalı futbolcu, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan 23 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ilk defa kabul etse de bunun bir saldırı olmadığını, karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savundu.

KARAR ÇIKMADI 

KARAR ÇIKMADI 

Alves, şimdiye kadar polise ve mahkemeye verdiği üç farklı ifadede direkt olarak cinsel ilişki olduğunu inkar etmişti. Mahkemeden bir kez daha tutuksuz yargılanmayı talep eden Alves ile ilgili karar henüz verilmedi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme Dani Alves

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