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Haris Seferovic ile yollar ayrılıyor! Tecrübeli oyuncu İstanbul'a dönmeyecek

19.11.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başlarken, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma konusu olan Haris Seferovic için yeni bir karar alındı. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan ve Süper Lig'de henüz golle tanışamayan Haris Seferovic ile yollar ayrılıyor.

Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan tecrübeli oyuncunun Türkiye serüveni erken son buluyor.

İddiaya göre, Dünya Kupası'nda olan İsviçreli golcü, kupanın ardından İstanbul'a dönmeyecek. Ocak ayı itibarıyla yeni bir kulüp bulmak durumunda olan Seferovic'in yeni adresinin ise neresi olacağı henüz bilinmiyor.

Record'un haberine göre Galatasaray'ın böyle bir karar almasının nedeni Seferovic'in geldiği günden bu yana tartışılan performansı...

Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta forvet oyuncusunun durumu hakkında, "Seferovic dahil tüm oyuncularımla devam etmek istiyorum. Bazen oyuncular memnun olmuyor. Transfer döneminde ayrılma talebi gelirse, o zaman karar vermemiz gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, İsviçreli golcü için Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Seferovic bu sezon 2.3 milyon Euro alacak. Ayrıca Galatasaray'ın einde 2.5 milyon Euro'luk da satpın alma opsiyonu var.

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