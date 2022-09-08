Harran Kertenkelesi Eylem Planı Çalıştayı başladı

ŞANLIURFA (AA) - "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında Şanlıurfa'da "Harran Kertenkelesi Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamındaki çalıştayda, 2005 yılında keşfedilen kertenkele türünün korunması ve devamlılığının sağlanması için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, çalıştayın Nevali Otel'de düzenlenen ilk gününde yaptığı sunumda, Harran kertenkelesinin, üzerlik bitkilerinin köklerine yuva yaptığını ve ekolojik olaylara karşı aşırı hassas olduğu için gözlemlenmesinin zor olduğunu belirtti.

Nesli tehlike altında olan Harran kertenkelesinin popülasyonunun gelişimi ve türün devamlılığının sağlanması için farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Türkiye coğrafi özellikleri bakımından zengin bir canlı türüne sahip olduğu için 1970'li yıllarda pek çok bilim insanı basit yöntemlerle ülkemizde nadir olan türleri dahil alıp götürebiliyordu. Günümüzde denetimler çok arttı, bilim insanları olarak sahada çalışırken izin belgelerimiz isteniyor. Harran kertenkelesi de ilk kez Türkiye'de tespit edildi. İlk kez Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tanımlanarak biyoçeşitliliğimize endemik bir tür olarak dahil edildi."

- "Ülkemizde birçok bitki ve hayvan türü bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır"

DKMP Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ise hedeflerinin biyolojik çeşitliliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve koruma altına alınan alanları bilimsel ve akılcı bir şekilde yönetmek olduğunu kaydetti.

Yaban hayvanlarının yok olmasının önüne geçmek için gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 81 ilde faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Nesli tehlike altında bulunan ülkemize özgü hayvan türlerinin korunmaları için genel müdürlüğümüz tarafından 2019'a kadar 100 tür için eylem planı hazırlanmıştır. Bu türlerin izlenmesine beşer yıllık periyotlarla devam edilmektedir. Yeni çıkan teknolojik imkanlar sayesinde yaban hayvanlarını doğal yaşam ortamlarında gözlemleyebiliyor ve envanterini yapmaya devam ediyoruz. Ülkemiz genelinde korunması gereken türlere örnek 85 adet yaban hayatı geliştirme sahasında olmaktadır ve bu türlerimiz alanlarda koruma faaliyetleri devam etmektedir."

- "Türkiye, türlerin zenginliği noktasında çok zengin bir ülke"

Tehlikedeki Türler Projesi Takım Lideri Borut Rubinic de "Değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz, projenin temel amacı, türü tehlikede olan canlıları elimizden geldiği kadar koruma altına almaktır. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, belli kurumların sorumluluğunu geliştirmek ve halkın da farkındalığını artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Doğa Araştırmaları Derneği Genel Müdürü Osman Erdem ise dünya genelinde 40 bin canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bilgisini vererek, "Türkiye, coğrafi konumu gereği yeryüzünün en önemli ülkelerinden biridir. Ülkemiz bu anlamda oldukça hızlı davrandı ve günümüze kadar nesli tehlikede olan türleri korumak için eylem planları yapıldı. Bu proje de çok önemli. Doğa Araştırmaları Derneği olarak, buna dahil olduğumuz için çok büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

DKMP 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ile akademisyen ve öğrencilerin de katıldığı çalıştayda, ilk günün sonunda katılımcılar Harran Harabeleri'ne geçerek burada alan çalışması gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci günü, aynı alandaki çalışmalarla devam edecek.