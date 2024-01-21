Hasan Can Kaya görünce dayanamadı! "Hande Baladın ile Emre Belözoğlu ilişkisi gibi..."

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla büyük çıkış yakaladıktan Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya programlarıyla olay olmaya devam ediyor.
Konuşanlar son bölümde konuğunu görünce "Hayatımda bu kadar uzun birini hiç görmedim" diyen Hasan Can Kaya yorumuyla stüdyoyu kırdı geçirdi.
Hasan Can Kaya konuğuna "Filenin sultanı gibisin boyun kaç" diye sordu, "1.80" yanıtı veren Gülçin arkadaşıyla Sinop'tan geldiğini söyledi. Ancak komedyen bahsedilen arkadaşı görünce kendini tutamadı.
Hasan Can Kaya "Oğlum sen, Hande Baladın ile Emre Belözoğlu ilişkisi gibi" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Arkadaşların boy farkına dair bu yorumu yapan komedyen yine herkesi güldürdü.