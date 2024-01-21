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  4. Hasan Can Kaya görünce dayanamadı! "Hande Baladın ile Emre Belözoğlu ilişkisi gibi..."

Hasan Can Kaya görünce dayanamadı! "Hande Baladın ile Emre Belözoğlu ilişkisi gibi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya Konuşanlar son bölümde yine seyirciyi gülmekten kırdı. Konuk çifti görünce dayanamayan komedyen "Hande Baladın ile Emre Belözoğlu ilişkisi gibi" yorumuyla dikkat çekti.

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla büyük çıkış yakaladıktan Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya programlarıyla olay olmaya devam ediyor.

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"FİLENİN SULTANI GİBİSİN"

Konuşanlar son bölümde konuğunu görünce "Hayatımda bu kadar uzun birini hiç görmedim" diyen Hasan Can Kaya yorumuyla stüdyoyu kırdı geçirdi.

Hasan Can Kaya konuğuna "Filenin sultanı gibisin boyun kaç" diye sordu, "1.80" yanıtı veren Gülçin arkadaşıyla Sinop'tan geldiğini söyledi. Ancak komedyen bahsedilen arkadaşı görünce kendini tutamadı.

Hasan Can Kaya "Oğlum sen, Hande Baladın ile Emre Belözoğlu ilişkisi gibi" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Arkadaşların boy farkına dair bu yorumu yapan komedyen yine herkesi güldürdü.

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Hasan Can Kaya Hande Baladın Acun Ilıcalı hasan can kaya konuşanlar
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