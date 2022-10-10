"Hastasını kurtaramamış doktor!" Son dakika: Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası Serdar Ali Çelikler ve Güntekin Onay'ın Altay Bayındır yorumu sosyal medyayı karıştırdı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler adeta bir gol düellosunun yaşandığı karşılaşmada Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti ve puanını 17'ye yükselterek 4. sırada yer aldı.