"Hastasını kurtaramamış doktor!" Son dakika: Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası Serdar Ali Çelikler ve Güntekin Onay'ın Altay Bayındır yorumu sosyal medyayı karıştırdı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler adeta bir gol düellosunun yaşandığı karşılaşmada Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti ve puanını 17'ye yükselterek 4. sırada yer aldı.
ALTAY BAYINDIR'A SERT ELEŞTİRİ
VALENCIA'DAN HAT-TRICK
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Miguel Crespo, 28., 62. (p) ve 73. (p) dakikalarda Enner Valencia ile 90+5. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.
ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmada bir penaltıya sebep olurkbn, yediği diğer gollerde büyük eleştiri konusu oldu.
ONAY VE ÇELİKLER'DEN ELEŞTİRİ
Spor yorumcuları Güntekin Onay ve Serdar Ali Çelikler, sarı - lacivertlilerin milli kalecisini sert bir dille eleştirdiler.
"HASTASINI KURTARAMAYAN DOKTOR"
beIN Sports'ta moderatörlük görevini üstlenen Güntekin Onay, kalesinde 4 gol gören Bayındır'ı, hastasını kurtaramamış doktor örneği vererek eleştirince Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
ÇELİKLER VERDİ VERİŞTİRDİ
Serdar Ali Çelikler ise Altay Bayındır'ın Fenerbahçe galibiyetinde rol oynamadığını dile getirdi ve kullandığı ifadelerle gündeme oturdu. İşte Çelikler'in yorumları....
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