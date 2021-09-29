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Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

29.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını 10 kişilik ekiple sürdürüyor.

Ekiplerin, kürek ve tırmık gibi aletlerle sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor
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