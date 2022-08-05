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Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

05.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde,130 sikke ile 15 obje ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Mustafa Kemal Mahallesi'nde F.A'nın üst aramasını yaptı.

Şüphelinin çantasında, Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 130 sikke ile 15 obje bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

Hatay'da 130 sikke ile 15 obje ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İskenderun Hatay sikke

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