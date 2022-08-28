Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Roma dönemine ait antik hipodromdaki kazı çalışmaları devam ediyor.

Roma döneminde inşa edilen hipodromdaki çalışmalar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir'in başkanlığında yürütülüyor.

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Pamir, hipodromdaki kazıların 2013'ten bu yana sürdüğünü belirtti.

Yapının 513 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Pamir, "Bugüne kadarki çalışmalarda hipodromun ikinci kata çıkan merdivenlerini ve yarış alanını ikiye bölen spina olarak adlandırdığımız alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk inşaatın, milattan önce 67 yılında olduğuna dair çeşitli kayıtlar var. Yapının teknik özelliklerine bakıldığında Roma döneminde yapıldığını biliyoruz. İki katlı oturma sırası var. 80 bin kişilik kapasiteli ve o dönemde 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarının düzenlendiği bir spor yapısı." diye konuştu.

Kazı alanında incelemelerde bulunup bilgi alan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Hatay'ın böyle bir yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Hatay'ın Anadolu'nun açık hava müzelerinden birisi olduğunu vurgulayan Yayman, "Bu söylediğimizin en önemli ispatlarından birisi bu yapı. St. Pierre Kilisesi'nden bu alana kadar bir arkeopark yapmak, bizim en büyük hayallerimizden birisi." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de kentte 6 ayrı alanda arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.