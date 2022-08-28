YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

28.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Roma dönemine ait antik hipodromdaki kazı çalışmaları devam ediyor.

Roma döneminde inşa edilen hipodromdaki çalışmalar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir'in başkanlığında yürütülüyor.

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Pamir, hipodromdaki kazıların 2013'ten bu yana sürdüğünü belirtti.

Yapının 513 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Pamir, "Bugüne kadarki çalışmalarda hipodromun ikinci kata çıkan merdivenlerini ve yarış alanını ikiye bölen spina olarak adlandırdığımız alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk inşaatın, milattan önce 67 yılında olduğuna dair çeşitli kayıtlar var. Yapının teknik özelliklerine bakıldığında Roma döneminde yapıldığını biliyoruz. İki katlı oturma sırası var. 80 bin kişilik kapasiteli ve o dönemde 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarının düzenlendiği bir spor yapısı." diye konuştu.

Kazı alanında incelemelerde bulunup bilgi alan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Hatay'ın böyle bir yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Hatay'ın Anadolu'nun açık hava müzelerinden birisi olduğunu vurgulayan Yayman, "Bu söylediğimizin en önemli ispatlarından birisi bu yapı. St. Pierre Kilisesi'nden bu alana kadar bir arkeopark yapmak, bizim en büyük hayallerimizden birisi." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de kentte 6 ayrı alanda arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Hatay'da antik hipodromdaki kazı çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay Hüseyin Yayman çalışmalar kazı

Hatay Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:33
Sabah
05:57
Öğle
12:42
İkindi
16:21
Akşam
19:17
Yatsı
20:35
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.