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Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

16.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Asi Nehri'nin şehir merkezindeki kısımlarında köprü ayaklarına tutunan ve nehirde yüzer halde bulunan su sümbüllerini tekne yardımıyla temizlemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, istilacı bir tür olan ve doğal yollarla gelerek nehrin önemli bir bölümünü kaplayan su sümbüllerinin nehirdeki canlı ekosistemini olumsuz etkilediği, çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ayrıca Çevlik, Konacık İskenderun ve Dörtyol barınakları ile HADO Limanı'nda da temizlik çalışması gerçekleştirdiği ve 3 ton katı atık toplayarak bertaraf ettiği bildirildi.

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

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Asi Nehri Hatay Hatay Büyükşehir Belediyesi

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