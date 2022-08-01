YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

01.08.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Deliçay Mahallesi'nde, Ahmet Acar'a ait çiftliğin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, saman ve tahıl bulunan depodaki yangının çevredeki binalara sıçramaması için çalışma başlattı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay Hassa

Hatay Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:48
Yatsı
21:14
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.