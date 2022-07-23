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Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

23.07.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, çöp döküm sahasında çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'nde bulunan çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve iş makineleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay narlıca

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