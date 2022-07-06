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Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

06.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da bulunan ve hayvansever tarafından bakımı yapılan 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı.

Belen ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce vatandaşlar tarafından 4 yavru kirpi bulundu.

Yavruların bakımını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesinin kontrol ve takibinde Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi Nurseli İnan yapmak istedi.

Kirpilere evinde bakan İnan, onları özel olarak hazırladığı mama, sebze ve meyvelerle besledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, belli bir olgunluğa ulaşan kirpileri, İnan'ın evinden alarak doğaya saldı.

İnan, AA muhabirine, yavruları ilk başlarda süt, yumurta ve kremadan oluşan mama hazırlayarak şırıngayla beslediğini anlatarak, daha sonra onlara sebze ve meyve verdiğini belirtti.

Nurseli İnan, yaklaşık 400 gram ağırlığa ulaşan kirpilerin yeniden doğal yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

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Anahtar Kelimeler:
Hatay bakım doğa kirpi

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